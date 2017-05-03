В Петербурге запустили маршрутку, в которую сажают по паспорту

Власти отменили популярный маршрут К-801, который следует из Соснового Бора в Купчино.

Жители чуть не лишились самого удобного способа добираться до работы. Но выход был найден: компания «Север-Транс СПб», которая обсуживала маршрут, переделала рейсовый автобус в заказной.

Чтобы попасть на его борт, нужно записаться в группе «Вконтакте», а присутствие в списках проверяют по паспортам. Судя по количеству подписчиков, услугами автобуса пользуются более 2,5 тысяч человек.