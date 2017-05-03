Пассажир: самолет из Греции в Петербург чуть не рухнул в море

Профессор СПбГУ, который утром 3 мая вылетел с греческого острова Крит в Петербург, рассказал в Instagram, что самолет чуть не упал через некоторое время после начала полета. В Северную столицу борт сегодня не вернется.

Рейс из Ираклиона в Петербург номер 1606 авиакомпании «Северный ветер» должен был приземлиться в Петербурге в 11:35. Однако примерно в это время на странице профессора СПбГУ Дмитрия Гавра в Instagram появился пост о том, что борт несколько минут буквально падал, но в итоге пилотам удалось выровнять курс и вернуться обратно в аэропорт вылета.

Друзья, мы чуть не упали. Точнее, мы падали километра три. Но обошлось. Резкая потеря высоты. Без болтанки. Сразу. И достаточно продолжительно. Не похоже на турбулентность. Неприятные минуты. Потом командир таки выправил Особенно жалко маленьких. У детей стало плохо с ушками. У сердечников - с давлением В результате командиру удалось на малой высоте придти снова на Крит. После посадки у людей начался приход запоздалой паники. Что неправильно сделал экипаж? Не по законам кризисной коммуникации? 1. Вообще ничего не сказал салону командир. Тогда как автоматика по-английски для экипажа сказала "типа падаем". 2. Старшая стюардесса не успокоила людей по громкой связи. Пусть даже не имея информации. Это важно. 3. Экипаж не стал доводить до людей какую-нибудь банальную инструкцию. Любую. Это отвлекает и снимает панику. 4. Когда стало ясно, что будет посадка, никто не сказал, где садимся. 5. После посадки, на задворках аэропорта, когда примчались аварийные службы и полиция, командир и экипаж опять молчали долго. И у людей нарастает неизвестность и послешоковая паника. Пришлось что-то делать самому. Мужчины помогли. Вот так. Что будет дальше, пока не знаю.

Публикация от Dmitry Gavra (@dgavra)

В своем Facebook час назад Дмитрий Гавра написал, что пассажиры начали регистрацию на самолет авиакомпании Pegas Fly. Этот борт прибудет в Петербург в 18:30 3 мая.

Дозвониться до справочной авиакомпании «Северный ветер» «Фонтанке» не удалось — по телефону для пассажиров никто не берет трубку.

Факт отмены рейса подтвердили в Пулково. О точных причинах возврата борта на Крит в аэропорту Петербурга неизвестно.

По материалам "Фонтанки.ру"

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