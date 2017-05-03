Пассажир: самолет из Греции в Петербург чуть не рухнул в море

Профессор СПбГУ, который утром 3 мая вылетел с греческого острова Крит в Петербург, рассказал в Instagram, что самолет чуть не упал через некоторое время после начала полета. В Северную столицу борт сегодня не вернется.

Рейс из Ираклиона в Петербург номер 1606 авиакомпании «Северный ветер» должен был приземлиться в Петербурге в 11:35. Однако примерно в это время на странице профессора СПбГУ Дмитрия Гавра в Instagram появился пост о том, что борт несколько минут буквально падал, но в итоге пилотам удалось выровнять курс и вернуться обратно в аэропорт вылета.



