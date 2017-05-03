Уикенд в Петербурге с 4 по 9 мая

7 мая 19:30 Новая сцена Александринского театра

Спектакль «Чук и Гек»



Режиссер Михаил Патласов с помощью мультимедийных средств рефлексирует по поводу коллективной травмы нашего общества – рассказывает истории тех, кто жил в конце 1930-х годов (кого репрессировали и кто репрессировал сам), а повесть Аркадия Гайдара, как дети ехали, ехали и, наконец, приехали к отцу на север, использует как идиллический контрапункт. Драматурги спектакля Андрей Совлачков и Алина Шклярская записывали воспоминания потомков, изучали полузакрытые архивы НКВД и использовали фрагменты из дневников самого литератора. Открыточные Чук и Гек проносятся на метафорическом поезде (почти философский пароход) из Кремля во глубину сибирских руд, по дороге успевая разбудить не Герцена, но Сталина.