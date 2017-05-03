Подробная программа празднования 9 мая, приезд гангста-легенды группы ONYX и новые приключения стражей Галактики – как весело и с пользой провести вторые майские тем, кто остается в городе.
Уикенд в Петербурге с 4 по 9 мая
с 4 мая
Фильм «Стражи Галактики. Часть 2»
Самая разнообразная (с точки зрения флоры, фауны и происхождения видов) команда Вселенной Marvel из землянина Питера Квилла (он же Звездный Лорд), громилы Дракса, зеленокожей Гаморы, живого дерева Грута и говорящего енота на этот раз будет разыскивать отца Квилла. Снятый на камеру «Weapon 8K» (цифровой эквивалент работающих с 70-мм пленкой) блокбастер выйдет в формате IAMX.
Самая разнообразная (с точки зрения флоры, фауны и происхождения видов) команда Вселенной Marvel из землянина Питера Квилла (он же Звездный Лорд), громилы Дракса, зеленокожей Гаморы, живого дерева Грута и говорящего енота на этот раз будет разыскивать отца Квилла. Снятый на камеру «Weapon 8K» (цифровой эквивалент работающих с 70-мм пленкой) блокбастер выйдет в формате IAMX.
с 4 мая
Фильм «Рок Дог»
Автор «Истории игрушек-2» и «Лови волну» Эш Браннон вслед за создателями «Зверопоя» решил зайти на территорию поющих животных. Пес Боуди мечтает стать учеником рок-легенды – кота Энгуса – сочинить хит и взорвать все песенные чарты.
Автор «Истории игрушек-2» и «Лови волну» Эш Браннон вслед за создателями «Зверопоя» решил зайти на территорию поющих животных. Пес Боуди мечтает стать учеником рок-легенды – кота Энгуса – сочинить хит и взорвать все песенные чарты.
с 4 мая
Фильм «Три дня до весны»
Детективная военная драма от киностудии «Ленфильм» с Кириллом Плетневым, Еленой Лотовой и Евгением Сидихиным, саундтрек для которой записал оркестр Мариинского театра. В феврале 1942 года у офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу в Ленинграде.
Детективная военная драма от киностудии «Ленфильм» с Кириллом Плетневым, Еленой Лотовой и Евгением Сидихиным, саундтрек для которой записал оркестр Мариинского театра. В феврале 1942 года у офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу в Ленинграде.
4 мая
20:00
Крыша Hi-Hat
Концерт ONYX
На крыше Hi-Hat сезон откроется выступлением культовой хип-хоп группы ONYX (чье название в 1990-х пестрело чуть ли не на всех блочных домах постперестроечной России). Злые улицы, нью-йоркское гетто – все, что можно ожидать от чернокожих парней из Квинса (и даже больше).
На крыше Hi-Hat сезон откроется выступлением культовой хип-хоп группы ONYX (чье название в 1990-х пестрело чуть ли не на всех блочных домах постперестроечной России). Злые улицы, нью-йоркское гетто – все, что можно ожидать от чернокожих парней из Квинса (и даже больше).
4 мая
20:00
Aurora Concert Hall
Концерт Sunsay
Половинка харьковского дуэта «5'nizza» Андрей Запорожец, он же «Сан», выступит в Петербурге со своим сольным проектом SunSay. В ноябре прошлого года у группы вышел шестой альбом «Выше головы», который они и презентуют на концерте.
Половинка харьковского дуэта «5'nizza» Андрей Запорожец, он же «Сан», выступит в Петербурге со своим сольным проектом SunSay. В ноябре прошлого года у группы вышел шестой альбом «Выше головы», который они и презентуют на концерте.
5 -10 мая
сады и парки Петербурга
Концерт в честь Дня Победы
В садах и парках Петербурга пройдут бесплатные концерты инструментального ансамбля «Созвездие» и солистов Мариинского и Михайловского театров в честь Дня Победы. Артисты исполнят известные композиции отечественных классиков. Акция начнется 5 мая в 19:00 в парке имени Бабушкина, продолжится 6 мая в 15:00 в Южно-приморском парке, 8 мая — в 19:00 в Александровском парке. Заключительный концерт пройдет 10 мая в 19:00 в Яблоневом саду.
В садах и парках Петербурга пройдут бесплатные концерты инструментального ансамбля «Созвездие» и солистов Мариинского и Михайловского театров в честь Дня Победы. Артисты исполнят известные композиции отечественных классиков. Акция начнется 5 мая в 19:00 в парке имени Бабушкина, продолжится 6 мая в 15:00 в Южно-приморском парке, 8 мая — в 19:00 в Александровском парке. Заключительный концерт пройдет 10 мая в 19:00 в Яблоневом саду.
5 мая
19:00
Основная сцена Александринского театра, малая сцена
Спектакль «Убийство Жан-Поля Марата»
Постановка Андрея Калинина по пьесе немецкого драматурга Петера Вайса. Для режиссера, ставшего также и автором художественного оформления спектакля, «Убийство Жан-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы под руководством господина де Сада» – первая работа в Александринке. Поэтому с музыкальным оформлением ему помогал завсегдатай театра – композитор Иван Волков.
Постановка Андрея Калинина по пьесе немецкого драматурга Петера Вайса. Для режиссера, ставшего также и автором художественного оформления спектакля, «Убийство Жан-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы под руководством господина де Сада» – первая работа в Александринке. Поэтому с музыкальным оформлением ему помогал завсегдатай театра – композитор Иван Волков.
5-6 мая
19:00
Молодежный театр на Фонтанке
Спектакль «Прошлым летом в Чулимске»
В честь юбилея драматурга Александра Вампилова режиссер Семен Спивак поставил его пьесу «Прошлым летом в Чулимске». В центре истории – нескольких одиночеств: молоденькая Валентина влюблена в Шаманова, недавно переехавшего в Чулимск милиционера. Его борьба за честное правосудие провалилась, и он оказался на периферии жизни – разочарованный и сломленный.
В честь юбилея драматурга Александра Вампилова режиссер Семен Спивак поставил его пьесу «Прошлым летом в Чулимске». В центре истории – нескольких одиночеств: молоденькая Валентина влюблена в Шаманова, недавно переехавшего в Чулимск милиционера. Его борьба за честное правосудие провалилась, и он оказался на периферии жизни – разочарованный и сломленный.
5 мая
19:00
«Родина»
Спецпоказ фильма «Черемушки»
В киноцентре «Родина» покажут один из самых странных фильмов советских 1960-х – киноманское сокровище эпохи массового жилищного строительства с музыкой Дмитрия Шостоковича в постановке Герберта Раппопорта. Представить что-то актуальнее сложно: хрущевки вот-вот начнут сносить, а мюзиклы после «Ла-Ла Ленд» – настоящий маст-хэв.
В киноцентре «Родина» покажут один из самых странных фильмов советских 1960-х – киноманское сокровище эпохи массового жилищного строительства с музыкой Дмитрия Шостоковича в постановке Герберта Раппопорта. Представить что-то актуальнее сложно: хрущевки вот-вот начнут сносить, а мюзиклы после «Ла-Ла Ленд» – настоящий маст-хэв.
5 мая
23:00
Kuznya
Вечеринка Pronin & Youkovskiy
Уже прозванный «воссоединением года» совместный сет дуэта прославленных петербургских дидижеев. Всю ночь за вертушками в Kuznya будут играть меломаны и коллекционеры редких пластинок Юковский и Пронин.
Уже прозванный «воссоединением года» совместный сет дуэта прославленных петербургских дидижеев. Всю ночь за вертушками в Kuznya будут играть меломаны и коллекционеры редких пластинок Юковский и Пронин.
5 мая
23:59
Вечеринка Deep Soul Penetration
Первая в этом году вечеринка серии DSP. На ней в роли диджея дебютирует Паша Плискин – организатор вечеринок Tochka Sborki, ответственный за техно-танцпол ежегодного фестиваля Abstraction. Поддержат новичка Criminal Djs, Ershov, Gael и Oira.
Первая в этом году вечеринка серии DSP. На ней в роли диджея дебютирует Паша Плискин – организатор вечеринок Tochka Sborki, ответственный за техно-танцпол ежегодного фестиваля Abstraction. Поддержат новичка Criminal Djs, Ershov, Gael и Oira.
6 мая
23:00
Kuznya
Вечеринка Efim Ginzburg, Holkin & Kito Jempere
Московский диджей, знаток всех музыкальных новинок и главный заводила столичных вечеринок Ефим Гинзбург выступит в гостях у резидентов Kuznya – Kito Jempere и Егора Холкина.
Московский диджей, знаток всех музыкальных новинок и главный заводила столичных вечеринок Ефим Гинзбург выступит в гостях у резидентов Kuznya – Kito Jempere и Егора Холкина.
7 мая
19:30
Новая сцена Александринского театра
Спектакль «Чук и Гек»
Режиссер Михаил Патласов с помощью мультимедийных средств рефлексирует по поводу коллективной травмы нашего общества – рассказывает истории тех, кто жил в конце 1930-х годов (кого репрессировали и кто репрессировал сам), а повесть Аркадия Гайдара, как дети ехали, ехали и, наконец, приехали к отцу на север, использует как идиллический контрапункт. Драматурги спектакля Андрей Совлачков и Алина Шклярская записывали воспоминания потомков, изучали полузакрытые архивы НКВД и использовали фрагменты из дневников самого литератора. Открыточные Чук и Гек проносятся на метафорическом поезде (почти философский пароход) из Кремля во глубину сибирских руд, по дороге успевая разбудить не Герцена, но Сталина.
Режиссер Михаил Патласов с помощью мультимедийных средств рефлексирует по поводу коллективной травмы нашего общества – рассказывает истории тех, кто жил в конце 1930-х годов (кого репрессировали и кто репрессировал сам), а повесть Аркадия Гайдара, как дети ехали, ехали и, наконец, приехали к отцу на север, использует как идиллический контрапункт. Драматурги спектакля Андрей Совлачков и Алина Шклярская записывали воспоминания потомков, изучали полузакрытые архивы НКВД и использовали фрагменты из дневников самого литератора. Открыточные Чук и Гек проносятся на метафорическом поезде (почти философский пароход) из Кремля во глубину сибирских руд, по дороге успевая разбудить не Герцена, но Сталина.
8 мая
23:59
Mosaique
Вечеринка Clamp
На вечеринке Clamp 8 мая выступит Simon P из группы «D-Pulse» (не так давно выпустившей новый альбом), петербургский хаус-мастер Valeriy Velvet, а также коллекционер винила из Ижевска – Stiv Modest.
На вечеринке Clamp 8 мая выступит Simon P из группы «D-Pulse» (не так давно выпустившей новый альбом), петербургский хаус-мастер Valeriy Velvet, а также коллекционер винила из Ижевска – Stiv Modest.
9 мая
Празднование Дня Победы
Мемориальные мероприятия начнутся 8 мая – в 11 утра пройдет церемония возложения венков и цветов на Пискаревском кладбище. 9 мая военный парад на Дворцовой площади начнется в 10 утра. Продолжится празднование в 14:30 –торжественным проездом ветеранов Великой Отечественной войны на ретро-автомобилях по Невскому проспекту. В 15:00 начнет движение колонна Бессмертного полка – акции-шествия с портретами родственников-участников войны, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла, не доживших до наших дней. В 17:00 стартует концерт на Дворцовой площади, а в 22:00 часа запланирован праздничный салют.
Мемориальные мероприятия начнутся 8 мая – в 11 утра пройдет церемония возложения венков и цветов на Пискаревском кладбище. 9 мая военный парад на Дворцовой площади начнется в 10 утра. Продолжится празднование в 14:30 –торжественным проездом ветеранов Великой Отечественной войны на ретро-автомобилях по Невскому проспекту. В 15:00 начнет движение колонна Бессмертного полка – акции-шествия с портретами родственников-участников войны, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла, не доживших до наших дней. В 17:00 стартует концерт на Дворцовой площади, а в 22:00 часа запланирован праздничный салют.
9 мая
14:00
Летний сад
Проект «Показ мод 1945 года»
Проект придумала историк моды Мэган Виртанен пять лет назад. С 2012 года он успел стать традицией — показы нарядов в духе 1945 года проходили в ЦПКиО им. Кирова, в РНБ на Московском проспекте и в библиотеке им. Маяковского. В этом году акцию поддержал Русский музей: 9 мая шоу будет на главной аллее Летнего сада. Показ проведут так же, как это делалось в сороковые годы — под аккомпанемент аккордеона (Сергея Петрова) и с комментированием нарядов. Вход свободный.
Проект придумала историк моды Мэган Виртанен пять лет назад. С 2012 года он успел стать традицией — показы нарядов в духе 1945 года проходили в ЦПКиО им. Кирова, в РНБ на Московском проспекте и в библиотеке им. Маяковского. В этом году акцию поддержал Русский музей: 9 мая шоу будет на главной аллее Летнего сада. Показ проведут так же, как это делалось в сороковые годы — под аккомпанемент аккордеона (Сергея Петрова) и с комментированием нарядов. Вход свободный.
9 мая
19:00
бар «Дюны»
Фестиваль-вечеринка Dave Gahan BDay-Party
Новый культпроект Popkids, затеянный пабликом #radiobatiskaf, готовит цикл лекций-дискуссий-показов, посвященных поп-культуре. Первым мероприятием станет масштабное празднование дня рождения фронтмена Depeche Mode. В программе – показ фильма о DM с эксклюзивным переводом, лекция-дискуссия «Соратники DM: от Fad Gadget и The Normal до Тима Сименона и Client», а также диджей-сет, полный хитов и би-сайдов. Вход свободный.
Новый культпроект Popkids, затеянный пабликом #radiobatiskaf, готовит цикл лекций-дискуссий-показов, посвященных поп-культуре. Первым мероприятием станет масштабное празднование дня рождения фронтмена Depeche Mode. В программе – показ фильма о DM с эксклюзивным переводом, лекция-дискуссия «Соратники DM: от Fad Gadget и The Normal до Тима Сименона и Client», а также диджей-сет, полный хитов и би-сайдов. Вход свободный.
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