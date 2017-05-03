Петербургские мосты разведут под симфонию Шостаковича

Проект «Поющие мосты» продлили – в новом сезоне петербургские переправы разведут под «Ленинградскую симфонию» Дмитрия Шостаковича.  Сейчас организаторы определяются с датой проведения шоу.

Так город отметит 75-летие знаменитой Седьмой симфонии Шостаковича, которая впервые была исполнена в блокадном городе 9 августа 1942 года.

Добавим, что проект «Поющие мосты» запустили летом прошлого года: несколько месяцев переправы разводились под классическую музыку.  

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