Петербургские мосты разведут под симфонию Шостаковича

Проект «Поющие мосты» продлили – в новом сезоне петербургские переправы разведут под «Ленинградскую симфонию» Дмитрия Шостаковича. Сейчас организаторы определяются с датой проведения шоу.

Так город отметит 75-летие знаменитой Седьмой симфонии Шостаковича, которая впервые была исполнена в блокадном городе 9 августа 1942 года.

Добавим, что проект «Поющие мосты» запустили летом прошлого года: несколько месяцев переправы разводились под классическую музыку.