Фрилансерам намерены запретить выезд за границу

В Совете Федерации допускают введение запрета на выезд за рубеж для россиян, которые занимаются неофициальной трудовой деятельностью (самозанятые), заявил в интервью "Российской газете" председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, таким образом государство будет напоминать гражданам, что "за ними накопились невыполненные социальные обязательства".

"Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут, — сказал Рязанский. Он добавил, что сейчас перечислять деньги в Фонд обязательного медицинского страхования за детей, студентов, инвалидов и пенсионеров обязаны региональные власти и "иные категории граждан".

По мнению сенатора, "создание определенных условий рано или поздно заставит эту категорию россиян серьезно задуматься": платить налоги либо продолжать работать на себя. Лишать самозанятых бесплатной медицинской помощи никто не будет, но они могут лишиться других преференций, например, права выезда за границу и полноценной пенсии, подчеркнул сенатор.

Рязанский напомнил, что уже сейчас некоторым людям отказывают в начислении пенсионного пособия. "Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты? — сказал сенатор. — Прежде всего возраст, затем — стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет. И третье условие — заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов".

В сентябре президент Владимир Путин сказал, что самозанятых граждан необходимо освободить от уплаты налогов и обязательных взносов на 2 года. C 1 января 2017 года в России ввели двухлетние "налоговые каникулы" для некоторых категорий самозанятых граждан, которые не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Среди них — репетиторы, няни, сиделки и другие, которые не привлекают к своей деятельности наемных работников.

Минздрав РФ между тем разработал законопроект, в котором "вводятся нормы, прекращающие обязательное медицинское страхование в отношении определенной категории застрахованных лиц". Ведомство предложило лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых граждан. Бесплатно им будет полагаться только скорая помощь.

По материалам «Делового Петербурга»