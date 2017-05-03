В Петербурге появится музей железных дорог России

В Петербурге 30 октября откроется музей железных дорог России, сообщается на сайте Смольного.

В здании локомотивного депо бывшей Балтийской железной дороги и павильонах можно будет увидеть сотню исторических поездов и более 20 тысяч других экспонатов.

Предполагается, что новый музей станет самым крупным в стране выставочным комплексом, посвященным железнодорожной тематике.

Ранее сообщалось, что заказчиком строительства выступила компания «РЖД». К возведению музея приступила компания «ЛенСпецСМУ» в 2014 году.