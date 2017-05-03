Новая Голландия перешла на летний режим работы

Остров Новая Голландия с мая переходит на летний режим работы, сообщает руководство на своей странице в Instagram.

Теперь с понедельника по четверг НГ открыта с 9:00 до 22:00 часов, а с пятницы по воскресенье остров будет работать на час дольше, до 23 часов.

Напомним, что с 10 мая в Павильоне на острове Новая Голландия запустится «Открытый лекторий». Все желающие смогут бесплатно послушать о кино, социальных науках, садоводстве, архитектуре, современном искусстве и литературе.

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