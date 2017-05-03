Яхтенный мост откроется раньше срока

Пешеходный Яхтенный мост обещают открыть для болельщиков матча «Зенит»- «Терек». Встреча пройдет 7 мая на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, сообщает пресс-служба Смольного. Ранее сообщалось, что переправу в створе одноименной улицы откроют 26 мая.

Пешком через мост смогут пройти владельцы автомобилей, припарковавшиеся в южной части Приморского района, а также болельщики, которые доедут до Яхтенного моста на трамвае.

Обслуживать мост будут трамвайные маршруты №19 (Лахтинский разлив – ст. м. «Старая деревня») и №48 (Лахтинский разлив – ст. м. «Черная речка»). Планируется задействовать 28 единиц, которые будут ходить с интервалом 7-10 мин. От остановки до моста нужно пройти около 800 метров.

«С 28 апреля специалисты укладывают верхний слой асфальта на центральной части моста. Площадь уложенного асфальта составила около 12 тыс. кв. метров. Выполнено благоустройство территории с мощением тротуарной плитки у подножия моста площадью 2600 кв. метров. На текущей неделе предстоит закончить работы по укладке асфальтобетона на велодорожке и тротуарной части, провести испытания моста под нагрузкой, завершить благоустройство объекта и покраску металлоконструкций пролетных строений и железобетонных опор, выполнить работы по устройству электроснабжения», – добавили в пресс-службе.

Напомним, что Яхтенный мост, который необходимо запустить к ЧМ-18, строится в Петербурге с 2016 года. Новая переправа – это подарок городу, который оплатили меценаты в лице пяти крупнейших дорожно-строительных компаний. Это ОАО «Метрострой» (вклад – 1,1 млрд рублей), ЗАО «Пилон» (426 млн рублей), ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (170 млн рублей), ЗАО «ВАД» (109 млн рублей) и ЗАО «ПО «Возрождение» (55 млн рублей). Сообща они вложили в стройку 1,8 млрд рублей.

Яхтенный мост (490 метров) – один из восьми объектов, которые город строит ради Кубка конфедераций и ЧМ-18, и его возведение – одно из требований FIFA. Пешеходная переправа через реку Большая Невка обеспечит доступ зрителей к стадиону на Крестовском острове. Строительство ведет ЗАО "Пилон".

По материалам "Фонтанки.ру".