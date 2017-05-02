Паулина Андреева и Ирина Розанова рассказали истории детей с аутизмом

Актрисы Паулина Андреева и Ирина Розанова для благотворительного фонда «Выход» прочли на камеру истории матерей, которые воспитывают детей с аутизмом. Ролики взывают к пониманию и сочувствию каждого, у кого есть сердце.

 

Добавим, что месяц назад, 2 апреля, достопримечательности Петербурга подсветили синим светом в поддержку людей с аутизмом. В акции «Зажги синим» приняли участие Дворцовый мост, Театр юного зрителя и здание Биржи.

Статистика гласит, что каждый 68 ребенок рождается с аутизмом, при том что на 5 мальчиков приходится одна девочка, поэтому цвет акции — голубой.

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