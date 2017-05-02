В России намерены рассылать повестки в военкомат по электронной почте

В Государственную думу внесен проект закона "О внесении изменений в статьи 8 и 31 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", согласно которому отправлять повестки в армию будет возможно и по электронной почте. Авторы инициативы — группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым. Проект выложен на сайте Госдумы.

"Предусматривается направление повесток гражданам в электронном виде на электронный адрес, указанный в документах воинского учета", — говорится в пояснительной записке к документу. В случае отправки уведомления через Интернет бумага будет подписываться электронной подписью военного комиссара или уполномоченного должностного лица этой структуры.

Авторы документа полагают, что этот законопроект позволит сократить число граждан, уклоняющихся от воинской обязанности. Также для этого разработчиками в сопроводительных материалах к документу предлагается "направлять повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в их документах воинского учета".

При этом повестки, направленные по почте, "будут считаться врученными под расписку в день вручения заказных писем гражданам или их уполномоченным представителям при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину или его уполномоченному представителю".

Сенаторы полагают, что данный законопроект может также повысить эффективность работы по привлечению уклонистов к ответственности.

По материалам «Делового Петербурга»