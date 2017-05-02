На проспекте Стачек установили фигурки Супермена и бизнесмена

В новом пространстве «Дом Культуры» на проспекте Стачек художник Андрей Люблинский установил деревянные фигурки Супермена, менеджера, бизнесмена и других персонажей.

В своем проекте CV (Сurriculum vitæ) Андрей Люблинский создает узнаваемые типажи, стандартные модули, которые хотят стать узнаваемой индивидуальностью.

Сurriculum vitæ переводится с латинского как «ход жизни» и означает краткое описание жизни и профессиональных навыков. CV – это документ, в котором человек раскрывает свои лучшие стороны и пытается показать идеальную версию самого себя, зачастую приукрасив детали биографии.

Добавим, что петербургский художник и дизайнер Андрей Люблинский известен своими проектами в городах России: в Перми он поставил «красных человечков», в московском парке Горького установил огромную жёлтую утку, а также оснастил скамейками аэропорт Пулково и центр «Сколково».