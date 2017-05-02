Петербурженка добежала до Москвы за 14 дней

Катя Борзунова добежала из Петербурга до Москвы. 23-летняя экоактивистка и легкоатлетка в одиночку преодолела 725 километров за 14 дней.

Каждый день марафона Катя посвящала благотворительным проектам. Так, она бежала в футболке фонда помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями «Подари Жизнь», центра помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом», фонда помощи воспитанникам детских домов «Арифметика Добра», благотворительного фонда Александра Кержакова «Звезды детям» и других.

В пути Катя чуть не получила тепловой удар под солнцем, встретила козла и бежала по обочине по следами копыт лося, отказывалась от предложений довезти и даже увидела группу поддержки с транспарантом - ребята скандировали: «Беги Катя, беги».

Спортсменка финишировала 1 мая на Красной площади.