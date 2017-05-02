В центре Петербурга поставили памятник пользователям интернета, похожий на Чужого
На Большой Конюшенной улице у ДЛТ художник Hioshi поставил памятник пользователям интернета. Арт-объект напоминает ксеноморфа Чужого, который прицепился к человеческой голове. Автор пояснил нам смысл скульптуры.
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Художник Hioshi
Этой скульптурой я хотел бы обратить внимание на то, что интернет был придуман как средство для обмена информацией, как инструмент, который сделает знания доступнее. Мне кажется, что сегодня это явление вышло из под контроля: виртуальная реальность из библиотеки превращается в парк развлечений или инструмент политической пропаганды. Я хочу изобразить пользователя интернета как существо, потерявшее зрение и слух в пользу девайса».
Hioshi отметил, что провел аналогию с паразитом-ксеноморфом из фильма «Чужой», так как «он заставлял своего носителя погружаться в гипнотический сон, а потом человек совершенно забывал, что был атакован».
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