В центре Петербурга поставили памятник пользователям интернета, похожий на Чужого

Художник Hioshi Этой скульптурой я хотел бы обратить внимание на то, что интернет был придуман как средство для обмена информацией, как инструмент, который сделает знания доступнее. Мне кажется, что сегодня это явление вышло из под контроля: виртуальная реальность из библиотеки превращается в парк развлечений или инструмент политической пропаганды. Я хочу изобразить пользователя интернета как существо, потерявшее зрение и слух в пользу девайса».