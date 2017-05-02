В Петербурге вновь резко похолодает

Синоптики прогнозируют похолодание в Петербурге : в конце недели, 7 мая, температура опустится до +4 градусов днем и -1 градуса ночью.

Сегодня в городе +9 градусов тепла, солнечно. В среду небольшой дождь, а четверг – малооблачно. До пятницы столбик термометра застынет на отметке +9 градусов. 5 мая температура опустится до +7 градусов, небольшой дождь.

По данным специалистов, майские праздники будут дождливыми и холодными. В субботу: +7 градусов, в воскресенье +4 градуса, в понедельник +5, а 9 мая +7 градусов. Все дни – осадки.

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