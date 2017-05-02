Иллюстратор нарисовал комикс о круглогодичном дожде в Петербурге

Иллюстратор Илья Тихомиров нарисовал комиксы про круглогодичный петербургский дождь. В стихах он рассказал о том, что осадки в нашем городе не редкость и 8 марта, и на майских праздниках, и 1 сентября, и даже в Новый год.
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Иллюстратор Илья Тихомиров нарисовал комиксы про круглогодичный петербургский дождь. В стихах он рассказал о том, что осадки в нашем городе не редкость и 8 марта, и на майских праздниках, и 1 сентября, и даже в Новый год.
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