Иллюстратор нарисовал комикс о круглогодичном дожде в Петербурге

Иллюстратор Илья Тихомиров нарисовал комиксы про круглогодичный петербургский дождь. В стихах он рассказал о том, что осадки в нашем городе не редкость и 8 марта, и на майских праздниках, и 1 сентября, и даже в Новый год.

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