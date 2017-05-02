Россиянам запретили называть детей цифрами и бранными словами

Согласно документу в статью 58 Семейного кодекса России вносится положение о том, что при выборе родителями имени ребенка «не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы». Изменения, внесенные в федеральный закон «Об актах гражданского состояния», запрещают регистрацию таких имен.

Закон также устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если же у родителей разные фамилии, то по их соглашению ребенку может быть присвоена фамилия отца, матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения двух фамилий друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов России. В документе оговаривается, что двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 21 апреля 2016 года. Автором законодательной инициативы выступила сенатор Валентина Петренко. Она упоминала случай с мальчиком по имени БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26.06.2002). В 2014 году он все еще жил без документов, поскольку суд встал на сторону органов загса Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем в защиту его интересов.

Спустя год после внесения, 21 апреля 2017 года, законопроект был принят Госдумой в третьем окончательном чтении.

По материалам «Фонтанки.ру»

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