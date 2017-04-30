Утром в Крюков канал упало авто: водителя спасали очевидцы, машину — кран

Сегодня рано утром на Крюковом канале близ дома №8 водитель за рулем иномарки Daewoo врезалась в ограждение набережной, после чего машина вместе с ним упала в воду. Как рассказал один из очевидцев ДТП, машина пострадавшего двигалась со скоростью около 90 км/ч и заметно «петляла» — очевидец, заметив подозрительную манеру вождения, решил уступить дорогу. Позже в комментарии сайту «Фонтанка.ру» он отметил, что водитель Daewoo, кажется, снес дорожный знак, перелетел ограждение набережной и упал в Крюков канал.