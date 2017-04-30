Сегодня рано утром на Крюковом канале близ дома №8 водитель за рулем иномарки Daewoo врезалась в ограждение набережной, после чего машина вместе с ним упала в воду. Как рассказал один из очевидцев ДТП, машина пострадавшего двигалась со скоростью около 90 км/ч и заметно «петляла» — очевидец, заметив подозрительную манеру вождения, решил уступить дорогу. Позже в комментарии сайту «Фонтанка.ру» он отметил, что водитель Daewoo, кажется, снес дорожный знак, перелетел ограждение набережной и упал в Крюков канал.
Утром в Крюков канал упало авто: водителя спасали очевидцы, машину — кран
Нерадивого автомобилиста из воды доставали очевидцы случившегося: из лент для стропил соорудили петлю и бросили вынырнувшему пострадавшему. Как отметил очевидец, водитель находился в состоянии шок, от него сильно пахло алкоголем. В момент его спасения забили колокола в Никольском соборе — мужчине посоветовали перекреститься.
Автомобиль же, к тому моменту, уже окончательно ушел на дно. Для его извлечения на место аварии прибыли сотрудники МЧС и специальный кран.
Фото: vk.com/spb_today
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