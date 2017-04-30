Фестиваль ледоколов в Петербург завершился вальсом буксиров

Двухдневный фестиваль ледоколов в Петербург завершился красочным вальсом буксиров сегодня в акватории Невы. Напомним, вчера, 29 апреля, в четвертый раз в городе стартовал единственный в мире двухдневный фестиваль ледоколов. Этому не помешала ни ухудшившаяся погода, ни снег с градом и штормовым ветром, которые начались с самого утра.

В параде в первый день приняли участие шесть самых мощных ледоколов страны (Фоторепортаж первого дня смотрите тут). Суда начали движение по акватории Большой Невы в полдень. Кроме того, заработали интерактивные площадки для горожан, а любой желающий смог попасть на палубу любого из судов. На Неве можно было увидеть ледоколы «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Мурманск», «Санкт-Петербург», а также судно ледокольного типа «Невская застава» и ледокол-музей «Красин». Отметим, что трое из участников каждую зиму спасают Петербург от снежных заторов.

Второй день фестиваля стал заключительным. Финальным аккордом в марафоне судов выступило красочное шоу — танец буксиров. Если вы не попали на это зрелище — обязательно посмотрите его в нашей подборке фотографий и видео из социальных сетей.