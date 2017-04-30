Фоторепортаж: сотни Сальвадоров Дали пришли в Музей Фаберже

Вчера мы с нашими большими друзьями Музеем Фаберже провели флешмоб, приуроченный к выставке «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик». Посетители, которые пришли в этот день в образе сюрреалиста, смогли пройти на экспозицию бесплатно и без очереди. Также мы просили сделать фотографии в костюме Дали прямо на выставке. По нашим скромным подсчетам, участие в акции приняли около полусотни гостей. Вас не остановили ни метель, ни град, ни штормовой ветер: багет на голове, веера из купюр долларов, плюшевые носороги и, конечно, фирменные усы в большом количестве.

Спасибо всем, кто разделил это веселье вместе с нами — чуть позже мы объявим победителей. Пока предлагаем вспомнить самых ярких гостей в нашей фотоподборке.