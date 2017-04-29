В Петербурге стартовал двухдневный фестиваль ледоколов

Сегодня, 29 апреля, в Петербурге стартовал единственный в мире двухдневный фестиваль ледоколов. Этому не помешала ни ухудшившаяся погода, ни снег с градом и штормовым ветром, которые начались с самого утра. В параде в первый день приняли участие самые мощные ледоколы страны. Они начали движение по акватории Большой Невы в полдень. Кроме того, начали работать интерактивные площадки для горожан, а любй желающий смог попасть на палубу любого из судов. Кстати, завтра, во второй день фестиваль, в 18:00 в акватории Невы начнется красочное шоу — танец буксиров. 

Отметим, что фестиваль проходит в Петербурге уже в четвертый раз. Впервые он прошел 3 и 4 мая 2014 года. Как сообщают организаторы, тогда мероприятие стало «масштабным морским праздником с общероссийским и международным резонансом».

Мы социальных сетях горожан мы собрали самые яркие кадры с первого дня фестиваля ледоколов.

Ветер, холод, ледяной дождь. Решил, что здоровья хватит только на один ледокол. По прибытии выбрал самый яркий и красивый "Мурманск". Стоять на высоте сорока метров просто нереально при штормовом ветре. Хотел по атомнику сегодня походить, а они не приплыли на #ФестивальЛедоколов2017 😔 Сказали, что они слишком большие, чтобы к набережной Лейтенанта Шмидта пришвартоваться, да и вообще не речной это транспорт. Справедливое замечание, сам об этом как-то не подумал. В общем, идея фикс "Походить по палубе настоящего ледокола" - Выполнена ⚓ 🛳 ✅ Теперь Крузенштерна жду и готовлю бомбический временной коллаж ☺ #ФестивальЛедоколов

Публикация от Олейников Дмитрий (@bydimati)

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  • Автор: sobaka
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