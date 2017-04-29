В Петербурге стартовал двухдневный фестиваль ледоколов

Сегодня, 29 апреля, в Петербурге стартовал единственный в мире двухдневный фестиваль ледоколов. Этому не помешала ни ухудшившаяся погода, ни снег с градом и штормовым ветром, которые начались с самого утра. В параде в первый день приняли участие самые мощные ледоколы страны. Они начали движение по акватории Большой Невы в полдень. Кроме того, начали работать интерактивные площадки для горожан, а любй желающий смог попасть на палубу любого из судов. Кстати, завтра, во второй день фестиваль, в 18:00 в акватории Невы начнется красочное шоу — танец буксиров.

Отметим, что фестиваль проходит в Петербурге уже в четвертый раз. Впервые он прошел 3 и 4 мая 2014 года. Как сообщают организаторы, тогда мероприятие стало «масштабным морским праздником с общероссийским и международным резонансом».

Мы социальных сетях горожан мы собрали самые яркие кадры с первого дня фестиваля ледоколов.