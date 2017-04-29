В Петербурге стартовал двухдневный фестиваль ледоколов
Сегодня, 29 апреля, в Петербурге стартовал единственный в мире двухдневный фестиваль ледоколов. Этому не помешала ни ухудшившаяся погода, ни снег с градом и штормовым ветром, которые начались с самого утра. В параде в первый день приняли участие самые мощные ледоколы страны. Они начали движение по акватории Большой Невы в полдень. Кроме того, начали работать интерактивные площадки для горожан, а любй желающий смог попасть на палубу любого из судов. Кстати, завтра, во второй день фестиваль, в 18:00 в акватории Невы начнется красочное шоу — танец буксиров.
Отметим, что фестиваль проходит в Петербурге уже в четвертый раз. Впервые он прошел 3 и 4 мая 2014 года. Как сообщают организаторы, тогда мероприятие стало «масштабным морским праздником с общероссийским и международным резонансом».
Мы социальных сетях горожан мы собрали самые яркие кадры с первого дня фестиваля ледоколов.
очень жаль, не получилось зайти наверх. это же такое достояние страны. пока дошла - околела и не спасло меня ничто. будто погода погрузила тебя в подходящую обстановку.не хочется жаловаться на то, что не изменишь, но как-то так выходит обидно, когда в рабочую пятницу солнце, а тут такое. такой вот маленький северный рай, только цветы замёрзшие очень.
После Эрмитажа пошли на фестиваль Ледоколов на Неве. Это мощно! Туда также заглянула одна подводная лодка.) А сейчас сидим на Ваське, обошли тут всё вокруг, погуляли, греемся в кафе, отдыхаем. Прошагали километров 15, не меньше! День ваще отличный, всё ужасно интересно! 👀👀👀 #питер #спб #ледоколы #ледокол #подводнаялодка #нева #фестиваль #фестивальледоколов #submarine #saintpetersburg #spb #icebreaker #fleet
Ветер, холод, ледяной дождь. Решил, что здоровья хватит только на один ледокол. По прибытии выбрал самый яркий и красивый "Мурманск". Стоять на высоте сорока метров просто нереально при штормовом ветре. Хотел по атомнику сегодня походить, а они не приплыли на #ФестивальЛедоколов2017 😔 Сказали, что они слишком большие, чтобы к набережной Лейтенанта Шмидта пришвартоваться, да и вообще не речной это транспорт. Справедливое замечание, сам об этом как-то не подумал. В общем, идея фикс "Походить по палубе настоящего ледокола" - Выполнена ⚓ 🛳 ✅ Теперь Крузенштерна жду и готовлю бомбический временной коллаж ☺ #ФестивальЛедоколов
Фестиваль ледоколов. Словами не описать какой там был ад. Сносило палатки, дождь в лицо, пронизывающий ветер, промокшая, холодная и злобная я. По классике, Питер. Спасибо,что не землетрясение. #фестивальледоколов #спб #дождь #ураган #волонтерство #volunteer #spb #theicebreakersfestival️️️ #rain #rainyday #toptags #clouds #cold #coldweather #itscold #coldday #sad #nothappy #instasad #sadness #russia #ru #russian #loverussia #россия #adventure #action #spring #season
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.