Синоптики изменили прогноз на майские праздники
Несмотря на данные буквально вчера обещания, что на первые майские праздники петербуржцев ожидает солнечная погода, а воздух прогреется до +10 градусов, сегодня метеорологи уже прогнозируют сильные порывы ветра и дожди. К ним присоединяются специалисты МЧС, предупреждая об усилении ветра.
Как отмечают синоптики, порывы будут достигать 17 – 20 метров в секунду, ветер идет с севера-востока и востока и набирает силу.
Сейчас в городе плюс 4, что, к слову, не помешало провести торжественную церемонию открытия фонтанов в «Петергофе» — правда, в этом году она была немноголюдна.
Добавим, что дождливая и ветреная погода ожидается и в воскресенье, 30 апреля.
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