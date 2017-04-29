Синоптики изменили прогноз на майские праздники

Несмотря на данные буквально вчера обещания, что на первые майские праздники петербуржцев ожидает солнечная погода, а воздух прогреется до +10 градусов, сегодня метеорологи уже прогнозируют сильные порывы ветра и дожди. К ним присоединяются специалисты МЧС, предупреждая об усилении ветра.

Как отмечают синоптики, порывы будут достигать 17 – 20 метров в секунду, ветер идет с севера-востока и востока и набирает силу.

Сейчас в городе плюс 4, что, к слову, не помешало провести торжественную церемонию открытия фонтанов в «Петергофе» — правда, в этом году она была немноголюдна.

Добавим, что дождливая и ветреная погода ожидается и в воскресенье, 30 апреля.

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