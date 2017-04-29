Сегодня, 29 апреля, в Петергофе во время торжественной церемонии запустили все 150 фонтанов и четыре каскада Верхнего сада и Нижнего парка. Отметим, что тестировать фонтаны начали еще в середине апреля — во время снегопада. (Если вы не видели эти захватывающие кадры — обязательно посмотрите). В тестовом режиме они начали работать еще с 24 апреля, а сегодня комплекс провел торжественную церемонию в 11 утра. Мы собрали в социальных сетях самые яркие фотографии и видео.
В Петергофе прошла церемония запуска фонтанов
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Напомним, вот так прошло тестирование фонтанов в середине апреля во время метели и снегопада.
Сегодня в Петергофе можно было наблюдать редкое явление - снегопад и работающие фонтаны! Такого не видели 17 лет! Загляните в @peterhof.live и насладитесь моментом) . . . . #пушкин#петергоф#гатчина#выборг#instarussia#russia_ww#ig_russia#ok_hdr#tv_hdr#kings_hdr#picturetokeep_hdr#gallery_of_all#ig_worldclub#kings_shots#picture_to_keep#instarussia#photorussia#фотодляроссии#gf_russia#loves_russia#loves_united_russia#mskpit#be_one_world#kings_meteo#citybestpics#earthfocus#travellingthroughtheworld#kings_villages#инстаграмнедели
Ура! Завтра я уже, надеюсь, буду в Амстердаме! 😁🌷🌷🌷А пока... Знаете, сегодня я наблюдала то, что ещё ни разу в жизни не видела, а именно работающие фонтаны в снегу. Да, может быть, погода сегодня не располагала к прогулкам, но я таки смогла вырваться в обед и посмотреть на эту красоту! 😍 #day #спб #санктпетербург #питер #russian #весна #spring #апрель #april #петергоф #peterhof #природа #nature #mylife #myday #мойдень #ялюблюсвоюработу #работа #работатакаяработа #work #working #job #снег #white #snow #snowday
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