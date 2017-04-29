Сегодня, 29 апреля, в Петергофе во время торжественной церемонии запустили все 150 фонтанов и четыре каскада Верхнего сада и Нижнего парка. Отметим, что тестировать фонтаны начали еще в середине апреля — во время снегопада. (Если вы не видели эти захватывающие кадры — обязательно посмотрите). В тестовом режиме они начали работать еще с 24 апреля, а сегодня комплекс провел торжественную церемонию в 11 утра. Мы собрали в социальных сетях самые яркие фотографии и видео.