В Петербурге отменена вечеринка по случаю девятилетия клуба Arma17
В Петербурге отменена вечеринка по случаю девятилетия клуба Arma17, которая должна была пройти в городском арт-пространстве «Арсенал» — об этом рассказали сами организаторы события.
Напомним, по задумке организаторов, сегодняшнюю вечеринку планировали провести срау на четырех аренах «Арсенал». В лайн-апе мероприятия были заявлены Helena Hauff, Ambiq, UF, Demdike Stare, Spacetravel и другие.
Наташа Абель
Организатор вечеринки Arma17
«Мероприятие отменено, электричество выключено, подготовительные работы остановлены. Вход в "Арсенал" заблокирован. Никаких официальных заявлений или предписаний получено не было».
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