В Петербурге отменена вечеринка по случаю девятилетия клуба Arma17, которая должна была пройти в городском арт-пространстве «Арсенал» — об этом рассказали сами организаторы события.

Напомним, по задумке организаторов, сегодняшнюю вечеринку планировали провести срау на четырех аренах «Арсенал». В лайн-апе мероприятия были заявлены Helena Hauff, Ambiq, UF, Demdike Stare, Spacetravel и другие.