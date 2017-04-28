Депутаты Ленобласти намерены запретить продавать алкоголь всем, кто моложе 21 года

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области предложили запретить продавать алкоголь крепостью более 18% лицам младше 21 года. Законопроект с инициативой внесен в Госдуму.

Сейчас в России действует закон, который запрещает продавать алкоголь до 18 лет. "Однако, как показывают социологические и психологические исследования, 18-летние молодые люди не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя, многие из них употребляют алкогольную продукцию под влиянием своих сверстников, не думая о негативных последствиях", — утверждается в пояснительной записке к документу, на которую ссылается РБК.

Авторы уверены, что такая мера поможет снизить показатели потребления алкоголя в России. Они ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения за 2014 год, согласно которым Россия занимает четвертое место по уровню употребления алкоголя. Депутаты пишут, что чаще всего первый раз алкоголь пробуют в возрасте 10-20 лет.

"Стоит заметить, что в подростковом возрасте привыкание к вредным привычкам осуществляется гораздо быстрее, чем в более зрелых годах", — считают в Заксобрании Ленобласти.

Это не первый раз, когда в России предлагают ограничить продажу алкогольных напитков с 21 года. Подобную меру предложил еще в 2015 году сенатор Антон Беляков. С таким предложением выступал в 2014 году и член Совета Федерации Вячеслав Фетисов.

По материалам «Делового Петербурга»