Шнуров рассказал о съемках нового клипа «Экстаз»

Сергей Шнуров в своем Instagram прокомментировал новый клип «Экстаз» со Светланой Ходченковой и Антоном Филипенко в главных ролях. И отметил успех ролика, который за сутки набрал около двух миллионов просмотров.

Сергей Шнуров

Из каждого Виталика может получиться Стас и наоборот. В одной из первых версий песни был мой речитатив в котором условный Стас от первого лица повествовал о том, что он не Стас. Но обсуждая с Анной Пармас сюжет будущего клипа, мы эту историю решили перенести в видео. По нашему же общему решению в песне появилось соло саксофона, для динамичных сцен и потасовки на таможне. Фактически от песни оставив один припев мы сделали цельное, и на мой вкус, ********ное мультижанровое произведение. Всем причастным — Спасибо! Около двух миллионов просмотров за сутки, несмотря на ограничения по возрасту».

Как заявил накануне сам Сергей Шнуров, в клипе «Экстаз» сталкиваются две России: одна, которая уехала из страны лет 20 назад и случайно вернулась, а вторая трудится на заправке. Лидер «Ленинграда» также подчеркнул, что ролик стал выходит за привычные рамки формат клипа: продолжительность «Экстаза» — более 11 минут. И, судя по высказывания Шнурова, они движутся к формату большого кино.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип «Экстаз»

Шнуров готовится выпустить альбом детских песен

Шнуров готовится спеть на московском стадионе песню про «Зенит»

Сергей Шнуров опубликовал тизер нового клипа «Ленинграда»

Уикенд в Петербурге с 20 по 23 апреля

Сергей Шнуров, Баста и Ксения Собчак записали аудиогиды для Пушкинского музея

Александр Невзоров завел аккаунт в Instagram

Сергей Шнуров: «Сучка — это не мат»