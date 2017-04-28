Шнуров рассказал о съемках нового клипа «Экстаз»

Сергей Шнуров в своем Instagram прокомментировал новый клип «Экстаз» со Светланой Ходченковой и Антоном Филипенко в главных ролях. И отметил успех ролика, который за сутки набрал около двух миллионов просмотров.

Сергей Шнуров Из каждого Виталика может получиться Стас и наоборот. В одной из первых версий песни был мой речитатив в котором условный Стас от первого лица повествовал о том, что он не Стас. Но обсуждая с Анной Пармас сюжет будущего клипа, мы эту историю решили перенести в видео. По нашему же общему решению в песне появилось соло саксофона, для динамичных сцен и потасовки на таможне. Фактически от песни оставив один припев мы сделали цельное, и на мой вкус, ********ное мультижанровое произведение. Всем причастным — Спасибо! Около двух миллионов просмотров за сутки, несмотря на ограничения по возрасту».

Как заявил накануне сам Сергей Шнуров, в клипе «Экстаз» сталкиваются две России: одна, которая уехала из страны лет 20 назад и случайно вернулась, а вторая трудится на заправке. Лидер «Ленинграда» также подчеркнул, что ролик стал выходит за привычные рамки формат клипа: продолжительность «Экстаза» — более 11 минут. И, судя по высказывания Шнурова, они движутся к формату большого кино.