В Петербурге нарисовали граффити о любви к чтению

В Петербурге художники группы «Явь» нарисовали граффити о любви к чтению. Стрит-артисты изобразили двух юношей, стоящих перед забором на прочитанных ими книгах .

Из сообщения движения «Явь»

Одному видна только дырка в заборе, и он не может увидеть всего того, что находится за ним, не обладает достаточным знанием, чтобы правильно всё интерпретировать, пользуется «туннельным зрением». При этом, второй, прочитав гору литературы стоит высоко над забором, и ему видна вся картина целиком.

Таким образом, мы хотим всем сказать, что чтение — это не досуг для «ботаников и очкариков». Абсолютное большинство людей, которые когда-либо создали что-то важное, были начитанными, были людьми, для которых Литература - это что-то с большой буквы».

Чтобы граффити не стало жертвой вандалов, художники не стали афишировать адрес новой работы. 

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