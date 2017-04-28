В Петербурге нарисовали граффити о любви к чтению

Из сообщения движения «Явь»

Одному видна только дырка в заборе, и он не может увидеть всего того, что находится за ним, не обладает достаточным знанием, чтобы правильно всё интерпретировать, пользуется «туннельным зрением». При этом, второй, прочитав гору литературы стоит высоко над забором, и ему видна вся картина целиком.

Таким образом, мы хотим всем сказать, что чтение — это не досуг для «ботаников и очкариков». Абсолютное большинство людей, которые когда-либо создали что-то важное, были начитанными, были людьми, для которых Литература - это что-то с большой буквы».