Путин назвал человеческие качества, ведущие к успеху

Владимир Путин назвал человеческие качества, которые, по его мнению, приводят людей к успеху. Наблюдениями лидер поделился, вручая золотые медали Героя труда России.

Президент отметил, что в жизни преуспевают талантливые, трудолюбивые, целеустремленные и любящие Отечество люди.

Добавим, что в соответствии с указом Путина, за особые заслуги перед государством и народом звание Героя труда получили худрук театра «Современник» Галина Волчек, экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев, слесарь-монтажник «Севмаша» Алексей Иванов, главврач одной из больниц Краснодарского края Владимир Порханов и лесничий Варвара Устинова.