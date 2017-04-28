Путин назвал человеческие качества, ведущие к успеху

Владимир Путин назвал человеческие качества, которые, по его мнению, приводят людей к успеху. Наблюдениями лидер поделился, вручая золотые медали Героя труда России.

Президент отметил, что в жизни преуспевают талантливые, трудолюбивые, целеустремленные и любящие Отечество люди.

Добавим, что в соответствии с указом Путина, за особые заслуги перед государством и народом звание Героя труда получили худрук театра «Современник» Галина Волчек, экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев, слесарь-монтажник «Севмаша» Алексей Иванов, главврач одной из больниц Краснодарского края Владимир Порханов и лесничий Варвара Устинова.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Ксения Собчак — Путину: «Государство не должно лезть в трусы к своим гражданам»

Ксения Собчак: «10 минут отделили мою семью от теракта в метро Петербурга»

Олег Басилашвили: «Такие мероприятия не должны позорно разгоняться властями»

Тиньков предложил «посадить Путина на царство» в Эрмитаже

СМИ нашли петербургскую коммуналку Путина и рассказали о его нищем детстве

Дмитрий Медведев, Фидель Кастро и еще 5 политиков в кроссовках

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Путин в четвертый раз назван самым влиятельным человеком мира