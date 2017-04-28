В Новой Голландии запускается открытый лекторий о кино и искусстве

С 10 мая в Павильоне на острове Новая Голландия запустится «Открытый лекторий». Все желающие смогут бесплатно послушать о кино, социальных науках, садоводстве, архитектуре, современном искусстве и литературе.

Кинолекторий откроет журнал «Сеанс». В рамках программы «Скрытое» ведущие кинокритики и киноведы покажут важнейшие фильмы, оставшиеся в тени официальной истории. Все картины будут демонстрировать с субтитрами.

Лекции по социальным наукам подготовит Высшая школа экономики в Петербурге. Лучшие российские и зарубежные социальные исследователи на неочевидных примерах расскажут зрителям, как на наших глазах меняется мир, в котором мы живем. Курс будет состоять из трех блоков: «Повседневность», «Культура» и «Big Data и новые технологии».

В архитектурном лектории журнала «Проект Балтия» архитекторы, художники и другие специалисты расскажут об истории и современности городов. В центре внимания программы – родной Петербург, но речь пойдет не только о нем: слушатели узнают подробности формирования урбанистической ткани Москвы, а также европейских и мировых мегаполисов.

Прозаик и редактор литературного журнала «Носорог» Катя Морозова откроет литературный клуб. Серия встреч для интересующихся современной прозой будет включать в себя теоретические лекции по литературе, презентации книг, а также авторские чтения. В программе будут участвовать писатели и исследователи, среди которых: Александр Ильянен, Павел Пепперштейн, Лев Данилкин и другие.

В лекторий о современном искусстве «На границах искусства» под кураторством художественного критика Глеба Напреенко художники, историки и теоретики расскажут о теории искусства.

А лекциях по городскому садоводству совместно с проектом «Дача в городе» расскажут, как наладить взаимодействие с соседями и муниципальными властями, чтобы озеленить крышу, что нужно для создания вертикального цветника в собственной гостиной, где лучше устроить городской огород и какие растения выбрать для сада на балконе. Перед слушателями выступят практикующие ландшафтные дизайнеры и садовники.