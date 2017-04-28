На Петербург надвигается сильный ветер: сегодня, 28 апреля, его порывы достигнут 8-13 м/с, а местами – до 15-18 м/с, предупреждают в городском управлении МЧС.

Температура воздуха в пятницу будет колебаться от +5 до +9 градусов, осадков не ожидается.

Ранее синоптики озвучили прогноз на майские праздники. 1 мая петербуржцев ожидает солнечная погода, а воздух прогреется до +10 градусов.

Отдыхать на День Победы предстоит четыре дня: 6 мая ожидается ясная погода и +11 градусов тепла, 7 мая похолодает до +5, небольшой дождь, 8 числа воздух прогреется до +14 градусов, ясная погода. А 9 мая станет по-настоящему тепло: термометр покажет +18 градусов, но прогнозируется небольшой дождь.