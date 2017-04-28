Директор Исаакия предсказал передачу Спаса на Крови РПЦ

Директор Исаакиевского собора Николай Буров предсказал передачу РПЦ храма Спаса на Крови вслед за Исаакием. "Утрата Исаакия, а дальше какое развитие ситуации? Что за Исаакием тут же не последует Спас на Крови? Я не уверен. Я как раз уверен в обратном", - заявил Буров в интервью "Новой газете".

Буров отметил, что говорить о дальнейшей судьбе музейных сотрудников Исаакия пока рано, поскольку окончательного решения по собору нет. "Ведь нигде ни документально, ни твердым словом не определен ни наш пункт, ни наш путь: куда нам идти и когда нам начать движение? До сих пор этого нет. И эта неопределенность больше всего мучает", - признался Буров.

Директор музея затруднился предположить, кто придет ему на смену. "Кандидатура обычно согласовывается на уровне губернатора. Кто займет мое место, я не хочу гадать. У меня не спрашивают, кого бы я предложил. А мне так подумать-подумать и предложить некого", - сказал Буров.

Ранее Буров заявил, что уходит с поста директора музея 1 июня. Источники "Фонтанки" также называли дату 1 июня и передали, что причиной увольнения стало ухудшившееся здоровье Бурова. Ранее Буров в интервью "Интерфаксу" допускал свой уход из музея на фоне ситуации с передачей Исаакиевского собора РПЦ.

В январе 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал вопрос о передаче Исаакиевского собора церкви решенным. Это возмутило многих петербуржцев. Оппозиционные депутаты и общественники провели ряд митингов против передачи собора, а потом предложили вынести вопрос о судьбе Исаакия на референдум.

Окончательное решение о его проведении должен принять городской парламент. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника ей уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы. Спас на Крови - последний светский объект этого музея.

По материалам «Делового Петербурга»