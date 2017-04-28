На майских праздниках в Петербурге потеплеет до +18 градусов

Синоптики озвучили прогноз на майские праздники. 1 мая петербуржцев ожидает солнечная погода, а воздух прогреется до +10 градусов.

Отдыхать на День Победы предстоит четыре дня: 6 мая ожидается ясная погода и +11 градусов тепла, 7 мая похолодает до +5, небольшой дождь, 8 числа воздух прогреется до +14 градусов, ясная погода. А 9 мая станет по-настоящему тепло: термометр покажет +18 градусов, но прогнозируется небольшой дождь.

Напомним, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал апрель 2017 года самым холодным за последние полвека. Погоду можно сравнить с весной 1966 года, «там было еще холоднее», написал специалист.