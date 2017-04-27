Елена Мизулина рассказала о последних трендах порно

В агентстве ТАСС прошла пресс-конференция, на которой сенатор Елена Мизулина проявилась невиданную осведомленность в вопросах порнографии. Рассказала о новом виде зависимости и об одном из самых популярных видов порно — «инсайд». Да, мы сами сперва не поверили, пока не увидели видео с пресс-конференции, опубликованное Русской службой BBC. Приводим самые любопытные высказывания Елены Борисовны.

Елена Мизулина

На пресс-конференции в ТАСС, 26 апреля:

«За время существования сайта (Pornhub) с 2007 по 2015 год число часов просмотра порно в 2,5 раза больше, чем всё время существования человека на Земле»

Елена Мизулина

На пресс-конференции в ТАСС, 26 апреля:

«Мы имеем дело с новым видом интернет-зависимости, сопоставимой с наркозависимостью — это порнозависимость»

Елена Мизулина

На пресс-конференции в ТАСС, 26 апреля:

«Среди десятков жанров детской порнографии на втором месте — это «инсайд», кровно-родственное смешение»

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  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

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