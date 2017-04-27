Елена Мизулина рассказала о последних трендах порно

В агентстве ТАСС прошла пресс-конференция, на которой сенатор Елена Мизулина проявилась невиданную осведомленность в вопросах порнографии. Рассказала о новом виде зависимости и об одном из самых популярных видов порно — «инсайд». Да, мы сами сперва не поверили, пока не увидели видео с пресс-конференции, опубликованное Русской службой BBC. Приводим самые любопытные высказывания Елены Борисовны.