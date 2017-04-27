Сотрудники МЧС спасли щенков, которых пытались утопить

Сотрудники МЧС в Ленобласти спасли щенков, которых неизвестные пытались утопить в общественном туалете на станции 80-й километр в Сосновом Бору.

По данным организации «Котопес», местные жители увидели щенков и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС достали четырех животных из унитаза.

Малышам 3-4 дня от роду. Щенки получили сильное переохлаждение, поэтому их сразу доставили в ветклинику. Сейчас их жизни ничто не угрожает.