Стала известна программа «Ночи музеев»

Юбилейная десятая акция «Ночь музеев» пройдет в ночь с 20 на 21 мая. В ней примут участие более 110 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов.

В этот раз «Ночь музеев» посвятили Году экологии. Поэтому в Некрополе мастеров искусств ночью покажут растущие на территории цветы и деревья, в Ботаническом саду расскажут о растениях-агрессорах, в «Царском Селе» проведут экскурсию по оранжерейному комплексу, а в зоопарке откроют маршрут «Редкие животные мира».

К акции впервые присоединятся Летний сад, музей подводной археологии, Охта-LAB и еще 13 площадок.

Полную программу можно найти на сайте проекта.

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