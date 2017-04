28-30 апреля Subbota, Б. Конюшенная ул., 1

Garage Sale в магазине Subbota



28 апреля команда шоу-рума Subbota запустит гараж-сейл. Российский марки отдадут свои вещи из предыдущих коллекций со скидками до 70%. Участвуют So Number One c юбками-пачками, финалист нашего проекта «Новые имена в дизайне» Юра Питенин (Saint-Tokyo), Sofia Zharova с пальто и мужской бренд MATH Илькина Бахшиева. Распродажа проработает все выходные.