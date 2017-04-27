Уикенд в Петербурге: 27 апреля - 1 мая

Фантастический триллер о тоталитарной сущности цифровой эпохи с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом, первый технорейв Arma17 в Петербурге, единственный в мире фестиваль ледоколов — к первомаю мы готовы.

с 27 апреля

«Затерянный город Z»

«Время приключений!» – решил мастер камерных драм о роке и страстях человеческих Джеймс Грэй и отправился со сборной из Роберта Паттинсона, Сиенны Миллер и старательно изображающего британский акцент звезды «Сынов анархии» Чарли Ханнэма в джунгли Амазонки снимать свой вариант «Апокалипсиса сегодня».  В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезает в джунглях Амазонии, пытаясь найти Эльдорадо – таинственный Город Z.

с 27 апреля

«Видели ночь»

Обаятельная комедия с Дж.К. Симмонсом и Эмилем Хиршем. Джинни бросает Мартина (Хирш), он не может справиться с душевной травмой, пока на пороге его квартиры внезапно не возникает ее отец (Симмонс). Он давно утратил контакт с дочерью, но полагает, что именно Мартин – единственный, кто сможет помочь ему разыскать ее и наладить отношения.

с 27 апреля

«Сфера»

Фантастический триллер о тоталитарной сущности цифровой эпохи по одноименному роману Дэйва Эггерса («Там, где живут чудовища», «Голограмма для короля») с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом. Одну из ролей в картине также исполнил выросший под чуткой камерой Ричарда Линклейтера Эллар Колтрейн (звезда снимавшегося 12 лет «Отрочества»). Мэй (Уотсон) устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли (Хэнкс). Он приглашает талантливую сотрудницу принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы.

с 27 апреля

«Моя девушка – монстр»

Испано-кандская (да-да, неожиданный состав копродукции) комедия о том, как Энн Хэтэуэй превращается в монстра. Буквально. Гигантское чудовище (то ли Годзилла, то ли облысевший рогатый Кинг-Конг) нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.

с 27 апреля

«Идеаль»

Второй фильм писателя Фредерика Бегбедера в ипостаси режиссера. В поисках идеальной женщины Октав, скаут крупнейшей косметической компании, отправляется в Россию. Впрочем, из наших соотечественников в картине снялся только Алексей Гуськов. 

1 мая

Экскурсия: «Евреи в Петербурге. Евреи в синагоге»

Историк иудейской общины и куратор библиотеки синагоги Виктор Амчиславский проведет всех желающих по еврейскому Петербургу: группа побывает в местах, где на рубеже XIX – XX веков кипела жизнь еврейской общины, а затем отправится в Большую Хоральную синагогу. Экскурсанты найдут редкий музыкальный инструмент – фисгармонию, посетят молельный зал, а затем пообедают в единственном в городе кошерном ресторане Лехаим (где их будет ждать сюрприз).

28-30 апреля

Subbota, Б. Конюшенная ул., 1

Garage Sale в магазине Subbota

28 апреля команда шоу-рума Subbota запустит гараж-сейл. Российский марки отдадут свои вещи из предыдущих коллекций со скидками до 70%. Участвуют So Number One c юбками-пачками, финалист нашего проекта «Новые имена в дизайне» Юра Питенин (Saint-Tokyo), Sofia Zharova с пальто и мужской бренд MATH Илькина Бахшиева. Распродажа проработает все выходные. 

29 апреля

Русский музей приглашает на арт-субботник в Михайловском саду

Все желающие могут присоединиться к уборке сада. Помимо работ по очистке газонов и обрезанию веток волонтеров ждет культурная программа. Участникам субботника расскажут об истории Михайловского сада – экскурсии пройдут в 13:00, 14:00 и 15:00. Также в весеннем саду выступят артисты театров «Буфф» и Мюзик-Холл, а мастера обучат желающих ботанической иллюстрации. Кроме того, каждый, кто примет участие в уборке сада и викторине, получит памятный сувенир от Русского музея.

29 апреля

Команда Arma17 впервые проведет фестиваль в Петербурге

Команда техноклуба Arma17, которая устраивает рейв-вечеринки в Москве, впервые проведет фестиваль в Петербурге в честь своего 9-летия. Известно, что организаторы уже нашли подходящую площадку. Точный адрес пока не раскрывается, но судя по снимкам в группе события, Arma17 проведет фестиваль в одном из технопарков 29 апреля. В лайнапе события: световые перформансы от студии «Сила Света» и арт-инсталляции российских художников. Добавим, что Arma 17 стал единственной российской площадкой, которая вошла в сотню лучших клубов мира. Редакция британского журнала DJ Mag поставила ее на 87-ую строчку рейтинга. 

29 апреля

Эрарта Сцена

Концерт Brazzaville

В субботу на камерной Эрарта сцене выступит Дэвид Браун и Brazzaville — испано-американская группа с мировой известностью и романтично-меланхоличными песнями. Музыканты представят петербургской публике несколько песен из нового альбома и, конечно, сыграют хиты.

29 апреля

Стало известно, когда включатся фонтаны Петергофа

Полноценное открытие фонтанов пройдет – 29 апреля. Ежегодная торжественная церемония открытия летнего сезона с шоу фонтанов состоится 20 мая. Струи воды будут бить в такт ритмам классической музыки, на Большом каскаде устроят костюмированное представление, а по аллеям Нижнего парка промаршируют военные духовые оркестры разных времен. Завершат праздник фейерверк и пиротехническое шоу. Для тех, кто не сможет посетить церемонию лично, обещают запустить онлайн-трансляцию. Веб-камера будет показывать центральный и самый впечатляющий фонтан — «Самсон, разрывающий пасть льва».

29-30 апреля

В Петербурге пройдет единственный в мире Фестиваль Ледоколов

На набережной Лейтенанта Шмидта пройдет единственный в мире Фестиваль ледоколов. В параде 29 апреля примут участие самые мощные ледоколы страны. Они начнут движение по акватории Большой Невы в полдень. А в воскресенье с 18 часов начнется танец буксиров. Оба дня с 11 утра до 19 вечера будут работать различные интерактивные площадки. Кроме того, петербуржцы смогут подняться на палубы любого из судов. Вход на все площадки фестиваля – свободный.

1 мая

В Петербурге пройдет красочный забег ColorsGO

В парке им. Бабушкина 1 мая пройдет красочный забег ColorsGO – фестиваль красок для бегунов.
Праздник, который также носит название «Самые красочные километры на Земле» – гонка без времени и победителей, где тысячи бегунов обсыпают с головы до пят красочным порошком каждый километр. После финиша участников ждет фестиваль с музыкой, танцами и массовыми бросками ярких красок. Вход – свободный.

1 мая

В Новой Голландии петербуржцы обменяются растениями

В Павильоне Новой Голландии горожане обменяются комнатными растениями. В однодневную оранжерею можно будет принести свои фикусы и кактусы: у администратора Павильона нужно будет взять специальную карточку, написать название вашего растения и советы по уходу за ним; а затем выбрать в оранжерее то, что вы хотели бы забрать. Кроме того, в Павильоне можно будет изучить книги и альбомы по флористике, подробнее узнать о травяном саде Новой Голландии и получить набор семян для выращивания растений в домашних условиях. Вход свободный.
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