1 мая

В Новой Голландии петербуржцы обменяются растениями



В Павильоне Новой Голландии горожане обменяются комнатными растениями. В однодневную оранжерею можно будет принести свои фикусы и кактусы: у администратора Павильона нужно будет взять специальную карточку, написать название вашего растения и советы по уходу за ним; а затем выбрать в оранжерее то, что вы хотели бы забрать. Кроме того, в Павильоне можно будет изучить книги и альбомы по флористике, подробнее узнать о травяном саде Новой Голландии и получить набор семян для выращивания растений в домашних условиях. Вход свободный.