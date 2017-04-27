В Петербурге проведут Урбанистический диктант

В День города, 27 мая, в СПбГАСУ пройдет второй Урбанистический диктант — все желающие смогут бесплатно сдать экзамен на знания о прошлом и настоящем Петербурга.

Диктант организовала интернет-газета «Карповка» . «История Петербурга сплетается из городских легенд, историй улиц и дворов, домов и памятников. Цель «диктанта» — проверить насколько хорошо петербуржцы знают эту историю», — отмечается в анонсе.

Вопросы теста разработали известные краеведы и урбанисты: например, архитектурный критик и автор материалов на сайте Собака.ru Мария Элькина.

Участие бесплатное, зарегистрироваться можно здесь.

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