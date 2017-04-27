На Итальянской улице появился арт-объект, который копирует действия прохожих

На Итальянской улице,2 появился интерактивный арт-объект «Завтра будет», который копирует действия прохожих.

В любое время каждый петербуржец может остановиться у него и, например, потанцевать: фигура будет повторять движения, благодаря специальной камере. А проецироваться танец будет на фасад дома.

Авторы признались, что с помощью арт-объекта стремятся отвлечь горожан от каждодневной суеты.

Добавим, что накануне в Петербурге ожили фасады домов: на брандмауэры вывели проекции балерины, йога, рокера, ребенка, влюбленных и даже Петра I, которым тесно в их пространстве.  

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