Стало известно, когда в Петербурге откроется «Аллея парящих зонтиков»

Этим летом в Петербурге вновь повесят сотни цветных зонтов — над Соляным переулком установят инсталляцию «Аллея парящих зонтиков». На специальный каркас закрепят 400 разноцветных аксессуаров, которые провисят ровно месяц: с 10 июня до 9 июля.

На территории под зонтами будут устраивать мастер-классы. Кроме того, здесь выступят 40 музыкантов разных направлений. Вход на мероприятия «Аллеи парящих зонтиков» — свободный.

Напомним, что «Аллею парящих зонтиков» в Петербурге впервые открыли в мае 2015 года. А родина проекта Umbrella Sky — португальский город Агеда. Сейчас такие инсталляции есть во многих зарубежных городах.

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