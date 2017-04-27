РПЦ намерена сделать Исаакий патриаршим храмом

Исаакиевский собор в Петербурге после передачи Русской православной церкви получит статус патриаршего. Принимать все ключевые решения в храме будет патриарх, но к управлению собором может подключиться и епархия.

«Исаакиевский собор после передачи РПЦ будет иметь статус патриаршего, придать храму особый статус церковь хотела изначально», – цитирует 27 апреля РБК главу юридического отдела Московской патриархии игуменью Ксению (Чернегу). «Поэтому неслучайным было участие святейшего [в процессе передачи собора]; вполне естественно, что он обратился к губернатору, поддержав инициативу владыки митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия», — рассуждает она.

Соборов, имеющих статус патриарших, в России несколько, например Морской собор в Кронштадте. К числу патриарших относятся еще и Богоявленский (Елоховский) собор в Москве, Успенский собор в Московском Кремле, Вознесенский войсковой собор в Новочеркасске (Ростовская область).

Полномочия по управлению патриаршим собором принадлежат предстоятелю РПЦ, объяснил РБК источник в церковных кругах, хотя у такого собора есть ключарь или настоятель, который «осуществляет текущее руководство богослужебной и иной деятельностью». В управлении патриаршими соборами участвуют и местные архиереи.

Когда будет передан Исаакий, пока непонятно, однако к 1 июня требуется предоставить сведения о всех содержащихся в коллекции предметах, которые входят в состав Музейного фонда России. Ключевой пункт касается заключения договора о передаче в пользование РПЦ некоторых артефактов, которые включены в Музейный фонд. Речь идет о так называемых неделимых музейных объектах, то есть тех, что невозможно вывезти из собора. На выполнение этого пункта отводится 24 месяца с момента издания распоряжения комитета имущественных отношений Смольного.

По материалам «Фонтанки.ру»