Шнуров готовится спеть на московском стадионе песню про «Зенит»

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров собирается провести концерт, посвященный 20-летнему юбилею группы на домашнем стадионе "Спартака" в Москве. Музыкант споет на стадионе "Открытие Арена" песню про петербургский "Зенит".

"Наш юбилей пройдет на домашнем стадионе "Спартака", спою на нем песню про "Зенит". Пять песен точно про клуб и команду из Питера", — сказал Шнуров.

По поводу новых песен про сине-бело-голубых музыкант сказал, что у него "все песни про "Зенит".

Шнуров также сказал, что не считает "Спартак", лидирующий в чемпионате России, чемпионом.

"Спартак" не чемпион. Чемпион — Фредди Меркьюри, ведь он же спел "Мы — чемпионы", — заявил Шнуров. Он добавил, что если спартаковцы попытаются на его концерте спеть "В Питере — ныть", то у них ничего не получится из-за громкого звука аппаратуры.

"Зенит" занимает третью строчку в турнирном чемпионате России, отставая от "Спартака" на 11 очков.

По материалам «Делового Петербурга»