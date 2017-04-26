В петербургском метро развесили плакаты против передачи Исаакия РПЦ

Первый секретарь ЦК РКСМ (б) Алексей Стаббз Даже самые далёкие от политики граждане всё громче высказываются против произвола спевшихся с губернатором города клерикалов. Те, кто далеки от частной религиозной организации "РПЦ", возмущены такой наглой формой приватизации исторически значимого сооружения».