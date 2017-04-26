В петербургском метро развесили плакаты против передачи Исаакия РПЦ
Активисты Революционного коммунистического союза молодежи развесили в вагонах петербургского метро плакаты, призывающие остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ.
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Первый секретарь ЦК РКСМ (б) Алексей Стаббз
Даже самые далёкие от политики граждане всё громче высказываются против произвола спевшихся с губернатором города клерикалов. Те, кто далеки от частной религиозной организации "РПЦ", возмущены такой наглой формой приватизации исторически значимого сооружения».
Участники акции отметили, что пассажиры метро положительно отреагировали на появление плакатов.
Добавим, что накануне защитникам Исаакиевского собора согласовали шествие по Невскому проспекту и митинг на Марсовом поле 1 мая.
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