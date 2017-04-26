В Новой Голландии петербуржцы обменяются растениями

В Павильоне Новой Голландии 1 мая петербуржцы обменяются комнатными растениями.

В однодневную оранжерею можно будет принести свои фикусы и кактусы: у администратора Павильона нужно будет взять специальную карточку, написать название вашего растения и советы по уходу за ним; а затем выбрать в оранжерее то, что вы хотели бы забрать.

Кроме того, в Павильоне можно будет изучить книги и альбомы по флористике, подробнее узнать о травяном саде Новой Голландии и получить набор семян для выращивания растений в домашних условиях.

Вход свободный.