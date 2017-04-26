Центробанк рассказал, когда выпустят купюры в 200 и 2000 рублей

Центробанк планирует выпустить в обращение новые купюры номиналом 200 и 2 тыс. рублей в октябре 2017 года. Пресс-служба ЦБ официально подтвердила, что в оборот новые купюры поступят до конца 2017 года.

По словам источника, внешний вид новых денежных знаков уже утвержден. При этом бумага для банкнот будет "специально подготовленной для усиления защиты от подделок".

Ранее в пресс-службе Банка России сообщили, что в оборот новые купюры поступят до конца 2017 года. Решение об оформлении банкнот ЦБ утвердил 1 февраля. В свою очередь, глава Гознака Аркадий Трачук ранее сообщил, что пробные банкноты в 2 тыс. и 200 рублей будут отпечатаны летом, чтобы "учесть все особенности реального полиграфического производства", поскольку компьютерное проектирование этого сделать не позволяет.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2 тыс. рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. Оформление банкнот было выбрано по результатам народного голосования. Его Банк России проводил с июня по октябрь 2016 года.

По материалам «Делового Петербурга»