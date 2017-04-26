На Дворцовой бесплатно споют солисты Ла Скала и Метрополитен Опера

Организаторы шоу «Классика на Дворцовой» объявили программу. В День города, 27 мая, на главной площади города бесплатно выступят солисты ведущих оперных сцен мира: Ла Скала, Ковент Гарден, Метрополитен Опера, Парижской и Венской оперы, а также представители отечественной оперной школы.

В программе: старинные неаполитанские песни, фрагменты из известных оперетт и классические произведения, например, Моцарт, Россини, Верди, Штраус и другие. Аккомпанировать звездам мировой оперы будут музыканты Симфонического оркестра Михайловского театра под управлением Михаила Татарникова.

В составе исполнителей предстоящего сезона заявлены: один из лучших теноров современности Марсело Альварес; звезда, востребованная самыми статусными оперными площадками и лицо популярных мировых брендов Соня Йончева; изысканная красавица, американская оперная дива, обладательница лирического сопрано Даниэль Де Низ; исполнительница с мировым именем, приглашенная солистка Большого и Мариинского театров Вероника Джиоева; глубокий бархатный баритон Андрей Бондаренко; солист Большого театра России, уникальный тенор Алексей Татаринцев; солисты Мариинского театра – мелодичный, выразительный тенор Сергей Скороходов и глубокое меццо-сопрано Юлия Маточкина.

Шоу в 2017 году будет еще более грандиозным за счет живых видеодекораций. На сцене будут распускаться цветы, танцевать дриады, а затем она будет превращаться в залитую солнцем площадь старинного испанского города.

Кроме того, балетный бренд Dance Open, который организовывает шоу, включил в программу вечера фрагменты из хореографических шедевров от артистов Театра Странствующих кукол Господина Пэжо, театра балета имени Леонида Якобсона и шоу- балета TODES.

Начало концерта – в 21.00. Вход свободный.