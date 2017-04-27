Ника Белоцерковская о номинации IQOS в премии «ТОП 50»

издатель «Собака.ru»

«Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в этом году проходит в двенадцатый раз. Умножаем пятьдесят на двенадцать и получаем шестьсот петербуржцев, каждый из которых в разные годы сделал прорыв в своей области — будь то искусство, кино, спорт, наука, социальная сфера, бизнес или мода — и был номинирован на единственную, в общем-то, награду, которая исследует и каталогизирует славные и замечательные дела жителей города на Неве.

Итак, каждый год редакция называет пятьдесят человек, чьи поступки — удачные роли, выставки, коллекции или революционные открытия, блоги, фильмы — всерьез меняют и жизнь города, и его жителей. Меняют, потому что подают пример, на который мы все с вами хотели бы ориентироваться.

Именно поэтому в 2017 году к уже ставшему традиционным списку номинаций мы решили ввести две новые: «Лидеры мнений» (Лев Лурье, Александр Невзоров, Андрей Курпатов и Александр Цыпкин влияют на жизнь горожан не только делом, но и словом) и специальная номинации «Герой, который меняет город», которую мы учредили вместе с инновационным брендом IQOS. Сергей Шнуров, Анастасия Докучаева и Иван Смелов мотивируют всех горожан никогда не останавливаться, двигаться дальше, а значит, менять не только себя, но и город, в котором мы живем. Наш город».