Ника Белоцерковская о номинации IQOS в премии «ТОП 50»

Издатель «Собака.ru» рассказывает об инновациях в премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». В этом году вместе с  брендом IQOS мы учредили новую номинацию "Герой, который меняет город".  Ника Белоцерковская призывает всех сделать свой выбор на сайте проекта top50.sobaka.ru.

Ника Белоцерковская

издатель «Собака.ru»

«Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в этом году проходит в двенадцатый раз. Умножаем пятьдесят на двенадцать и получаем шестьсот петербуржцев, каждый из которых в разные годы сделал прорыв в своей области — будь то искусство, кино, спорт, наука, социальная сфера, бизнес или мода — и был номинирован на единственную, в общем-то, награду, которая исследует и каталогизирует славные и замечательные дела жителей города на Неве.

Итак, каждый год редакция называет пятьдесят человек, чьи поступки — удачные роли, выставки, коллекции или революционные открытия, блоги, фильмы — всерьез меняют и жизнь города, и его жителей. Меняют, потому что подают пример, на который мы все с вами хотели бы ориентироваться.

Именно поэтому в 2017 году к уже ставшему традиционным списку номинаций мы решили ввести две новые: «Лидеры мнений» (Лев Лурье, Александр Невзоров, Андрей Курпатов и Александр Цыпкин влияют на жизнь горожан не только делом, но и словом) и  специальная номинации «Герой, который меняет город», которую мы учредили вместе с инновационным брендом IQOS. Сергей Шнуров, Анастасия Докучаева и Иван Смелов мотивируют всех горожан никогда не останавливаться, двигаться дальше, а значит, менять не только себя, но и город, в котором мы живем. Наш город».

 

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  • Автор: sobaka
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