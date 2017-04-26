В мусорной урне в центре Петербурга нашли гранату
Подозрительный предмет, похожий на гранату, нашли граждане в урне для мусора в центре Петербурга утром 26 апреля.
Сообщение о потенциально взрывоопасном предмете поступило в полицию около 10.10 через единую службу «112». Очевидцы уверяли, что граната лежит в мусорке у дома 12 по Пушкинской улице.
На место немедленно выехал наряд полиции, который урну оцепил. На Пушкинской ждут взрывотехников.
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