С фасадов домов на Невском уберут всю незаконную рекламу

В ночь на 27 апреля на Невском проспекте в Петербурге будут демонтированы незаконно размещенные рекламные конструкции. Всего речь идет о 45 объектах.

Как рассказал глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев, демонтируют в основном рекламные материалы, размещенные без разрешительных документов на фасадах зданий. Имеются в виду кронштейны, объемные буквы, щиты и т.п. Работы затронут участок Невского проспекта от Дворцовой площади до дома №90.

Ранее в Смольном сообщали, что часть конструкций оказалась вне закона из-за изменения в ГОСТе ГИБДД, а также в правилах благоустройства Петербурга.

По материалам «Фонтанки.ру»