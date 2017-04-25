Ответственность за теракт в метро Петербурга взяла группировка, связанная с «Аль-Каидой»

Группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида», заявила о своей причастности к теракту в метро в Санкт-Петербурге. Эту информация опубликовала мониторинговая группа SITE Intelligence Group (они занимаются мониторингом исламских радикалов).

Судя по всему, речь идет о конкретной группировке «Батальон Имама Шамиля» — теракт был организован якобы по приказу лидера «Аль-Каеды» Аймана аль-Завахири. Террористы сообщили, что нападение совершил Акбарджон Джалилов и потребовали вывода российских войск из Сирии. Как отмечают в SITE, организация пригрозила новыми атаками.