Ответственность за теракт в метро Петербурга взяла группировка, связанная с «Аль-Каидой»
Группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида», заявила о своей причастности к теракту в метро в Санкт-Петербурге. Эту информация опубликовала мониторинговая группа SITE Intelligence Group (они занимаются мониторингом исламских радикалов).
Судя по всему, речь идет о конкретной группировке «Батальон Имама Шамиля» — теракт был организован якобы по приказу лидера «Аль-Каеды» Аймана аль-Завахири. Террористы сообщили, что нападение совершил Акбарджон Джалилов и потребовали вывода российских войск из Сирии. Как отмечают в SITE, организация пригрозила новыми атаками.
Alleged AQ-Linked Group Claims St. Petersburg Metro Bombing https://t.co/7GCqMG258K— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 25 апреля 2017 г.
Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний Акбаржон Джалилов. В результате трагедии погибли 16 человек, включая террориста-смертника.
Позже правоохранители задержали 10 человек, подозреваемых в причастности к теракту — подробнее об этом мы писали тут. Добавим, что раннее Следственный комитет сообщил, что подозреваемые базировались в Петербурге с ноября 2015 года, и вербовали выходцев из республик Средней Азии. Группа вовлекала их в деятельность запрещенных в РФ террористических организаций: «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство».
Как показала экспертиза, Джалилов причастен и к взрыву в перегоне «Сенной площади», и к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».
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