Русский музей приглашает на арт-субботник в Михайловском саду

Русский музей 29 апреля приглашает петербуржцев на арт-субботник в Михайловском саду.

Все желающие могут присоединиться к уборке сада. Помимо работ по очистке газонов и обрезанию веток волонтеров ждет культурная программа.

Участникам субботника расскажут об истории Михайловского сада – экскурсии пройдут в 13:00, 14:00 и 15:00. Также в весеннем саду выступят артисты театров «Буфф» и Мюзик-Холл, а мастера обучат желающих ботанической иллюстрации.

Кроме того, каждый, кто примет участие в уборке сада и викторине, получит памятный сувенир от Русского музея.