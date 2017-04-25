Суд велел демонтировать доску Колчаку в Петербурге

Мемориальная доска адмиралу Александру Колчаку будет демонтирована в Петербурге. К такому выводу 25 апреля пришел Санкт-Петербургский городской суд.

Он оставил в силе постановление Смольнинского райсуда, велевшего убрать доску.

"Решение Смольнинского районного суда оставить без изменения, жалобу некоммерческого партнерства "Белое дело" – без удовлетворения", – отметил судья Игорь Чуфистов.

Ранее не заседании горсуда выступили сторонники прокоммунистического движения "Суть времени" и партнерства "Белое дело", сошедшиеся в юридической схватке по поводу мемориального объекта.

"Колчак был полной посредственностью, заурядностью и не заслуживает досок", – считает представитель "Сути времени" адвокат Олег Барусков. "Это странная логика, не основанная на законе, – нельзя ставить памятники нереабилитированным лицам", – парировал сторонник "Белого дела" Даниил Петров.

Свою позицию также озвучили Смольный и комитет по культуре, чей представитель заявила: "Решение Смольнинского районного суда подлежит отмене. Ни одним нормативным актом не предусмотрено, что личность, которой ставится мемориальная доска, должна иметь безупречную репутацию".

Напомним, мемориальная доска адмиралу Колчаку в ноябре 2016 года появилась на Большой Зелениной улице,3. Колчак отмечен как «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь». Представители коммунистического движения «Суть времени» в январе 2017 года добились демонтажа объекта через Смольнинский райсуд – судья Татьяна Матусяк согласилась с доводами, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником и не реабилитирован. Установка доски вызвала ожесточённые споры в Сети, мемориальный объект несколько раз закрашивали краской.

По материалам «Фонтанки.ру»